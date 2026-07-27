Real America's Voice

Real America's Voice

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POTUS SAYS IRAN REQUESTED A MEETING

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“We’ve pretty much destroyed their military. They want to meet, and we’re meeting. We’ll see what happens. There’s a chance we could make a deal.”

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