POTUS SAYS IRAN REQUESTED A MEETING

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.22164POTUS SAYS IRAN REQUESTED A MEETINGRealAmericasVoiceJul 27, 202622164ShareTranscript“We’ve pretty much destroyed their military. They want to meet, and we’re meeting. We’ll see what happens. There’s a chance we could make a deal.”WATCH TODAY’S ENTIRE CHARLIE KIRK SHOW BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsDIGNIFIED TRANSFER: ENTIRE CEREMONYJul 22 • RealAmericasVoiceRIGHT NEWS HOST JAVIER NEGRE EXCLUSIVE INTERVIEW WITH VENEZUELAN ACTING PRESIDENT DELCEY RODRIGUEZJul 16 • RealAmericasVoiceVP TALKS EPSTEIN FILE ROLLOUT ON ROGANJul 16 • RealAmericasVoicePRESIDENT TRUMP DONE DEALING WITH IRANIAN REGIMEJul 8 • RealAmericasVoiceONE NATION IS "COMING FOR TAYLOR SWIFT"Jun 30 • RealAmericasVoiceANOTHER EATHQUAKE STRIKES CARACASJun 29 • RealAmericasVoiceONE NATION BY STEVE GRUBER & THE FREEDOM PROJECTJun 28 • RealAmericasVoice