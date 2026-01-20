POTUS READS OFF MANY OF THE INVESTMENTS COMING TO THE U.S.

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1POTUS READS OFF MANY OF THE INVESTMENTS COMING TO THE U.S. RealAmericasVoiceJan 20, 20261ShareTranscriptRECORD-BREAKING $18 BILLION OF INVESTMENTS IN THE U.S. IN YEAR ONE!ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsCCP"S EXPLOITATION OF U.S. BIRTHRIGHT CITIZENSHIP 44 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP IS PROTECTING RELIGIOUS LIBERTY 46 mins ago • RealAmericasVoiceTHE IMPORTANCE OF KEEPING CIVIL ORDER 49 mins ago • RealAmericasVoiceWALZ AND DEM LEADERS WERE “COMPLICIT” IN MN FRAUD 52 mins ago • RealAmericasVoiceCOULD THE PAID PROTESTORS IN MN WARRANT A RICO INVESTIGATION? 54 mins ago • RealAmericasVoiceDOJ DELIVERED SUBPOENAS TO WALZ AND OTHER MN DEMS 56 mins ago • RealAmericasVoiceNUMBER AMERICANS WHO THINK THAT POLITICAL VIOLENCE IS OK HAS INCREASED 59 mins ago • RealAmericasVoice“CARNEY’S NO JOKER” 1 hr ago • RealAmericasVoice