Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS RATIFYING PEACE WITH DR CONGO AND RWANDA

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 04, 2025

“To sign a historic agreement that will end one of the longest conflicts. Today we commit to stopping decades of violence.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture