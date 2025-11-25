POTUS PARDONS TURKEYS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS PARDONS TURKEYS RealAmericasVoiceNov 25, 2025ShareTranscriptPOTUS: “Gobble, I just want to tell you this — very important — you are hereby unconditionally pardoned!”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWHAT MAKES AMERICA WONDERFUL 11-25-259 mins ago • RealAmericasVoiceCHURCHES AREN’T THE PROBLEM — THEY’RE THE LIFELINE 12 mins ago • RealAmericasVoiceNYC CHOOSES CHAOS — NEW YORKERS PAY THE PRICE 13 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ADMIN TARGETS MUSLIM BROTHERHOOD 15 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP’S PUSH FOR UKRAINE PEACE 17 mins ago • RealAmericasVoiceCOMEY CASE: COURTS CAN’T APPOINT EXECUTIVE OFFICIALS 19 mins ago • RealAmericasVoiceHARVARD’S POWER BROKER RAN BIDEN’S UKRAINE REBUILD 21 mins ago • RealAmericasVoiceEUROPE ‘WORK THEMSELVES INTO ZELENSKY'S BODY’ 22 mins ago • RealAmericasVoice