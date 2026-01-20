POTUS ON STOPPING SOMALI PIRATES

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1POTUS ON STOPPING SOMALI PIRATES RealAmericasVoiceJan 20, 20261ShareTranscriptPOTUS: "We halted all refugee admissions to the United States, including from Somalia — which is a terrible, terrible place...ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsCCP"S EXPLOITATION OF U.S. BIRTHRIGHT CITIZENSHIP 44 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP IS PROTECTING RELIGIOUS LIBERTY 46 mins ago • RealAmericasVoiceTHE IMPORTANCE OF KEEPING CIVIL ORDER 49 mins ago • RealAmericasVoiceWALZ AND DEM LEADERS WERE “COMPLICIT” IN MN FRAUD 52 mins ago • RealAmericasVoiceCOULD THE PAID PROTESTORS IN MN WARRANT A RICO INVESTIGATION? 54 mins ago • RealAmericasVoiceDOJ DELIVERED SUBPOENAS TO WALZ AND OTHER MN DEMS 55 mins ago • RealAmericasVoiceNUMBER AMERICANS WHO THINK THAT POLITICAL VIOLENCE IS OK HAS INCREASED 59 mins ago • RealAmericasVoice“CARNEY’S NO JOKER” 1 hr ago • RealAmericasVoice