Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS ON 'CROOKED' OFFICIALS IN MN

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 09, 2026

Reporter: "Do you believe that the FBI should be sharing evidence with state officials in Minnesota?"

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture