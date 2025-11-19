POTUS ON BARON MEETING CRISTIANO RONALDO

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript11POTUS ON BARON MEETING CRISTIANO RONALDO RealAmericasVoiceNov 19, 202511ShareTranscript“My son is a big fan of Ronaldo... Barron got to meet him and I think he respects his father a little bit more now.” - POTUSShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsREAL NEWS REWIND1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS MEETS WITH PRINCE SAUD AT THE WH2 hrs ago • RealAmericasVoiceBUTTA: BOARD OF PEACE OR “BOARD OF CORRUPTION” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceSAUDI ARABIA TO INVEST $1 TRILLION INTO THE UNITED STATES 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFORMALLY DESIGNATING SAUDI ARABIA AS A MAJOR NON—NATO ALLY 2 hrs ago • RealAmericasVoice“RIGHT NOW, YOU HAVE THE BEST FRIEND YOU’VE EVER HAD” 2 hrs ago • RealAmericasVoicePRESIDENT TRUMP HOSTS SAUDI CROWN PRINCE MOHAMMED BIN SALMAN FOR A FORMAL DINNER AT THE WHITE HOUSE 2 hrs ago • RealAmericasVoice