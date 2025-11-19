Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS ON BARON MEETING CRISTIANO RONALDO

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 19, 2025

“My son is a big fan of Ronaldo... Barron got to meet him and I think he respects his father a little bit more now.” - POTUS

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture