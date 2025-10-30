POTUS' "NECESSARY DIPLOMATIC & ECONOMIC SUCCESS" IN ASIA

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS' "NECESSARY DIPLOMATIC & ECONOMIC SUCCESS" IN ASIA RealAmericasVoiceOct 30, 2025ShareTranscriptRep. Andy Biggs breaks down the massive and necessary success President Trump had with his visits ALL across Asia.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 41 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 42 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 43 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 45 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 46 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 49 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 50 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 52 mins ago • RealAmericasVoice