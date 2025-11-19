Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS MEETS WITH PRINCE SAUD AT THE WH

Watch the entire event
RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 19, 2025

President Trump and Saudi Prince Al Saud Dinner at the White House.

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture