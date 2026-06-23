POTUS FULL PRESS GAGGLE 6-23-26

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript194POTUS FULL PRESS GAGGLE 6-23-26RealAmericasVoiceJun 23, 2026194ShareTranscriptWatch President Trump's full press gaggle ahead of his visit to deliver remarks at the Mack Truck facility in Pennsylvania. Refer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GREAT AMERICAN STATE FAIR WITH PRESIDENT TRUMP7 hrs ago • RealAmericasVoice“THIS COUNTRY IS NOT GOING TO HAVE COMMUNISTS”10 hrs ago • RealAmericasVoiceJUST IN: THUNE NOT INVITED TO MEETING WITH POTUS AND SENATORS11 hrs ago • RealAmericasVoiceDOJ CHARGES 455 FOR HEALTHCARE FRAUD FULL PRESSERJun 23 • RealAmericasVoiceDAG TODD BLANCHE ANNOUNCES CHARGES IN HEALTHCARE FRAUD SCHEMESJun 23 • RealAmericasVoiceVP VANCE SITS DOWN WITH DAVID BRODYJun 18 • RealAmericasVoiceTRUMP SLAMS OBAMA IRAN DEALJun 17 • RealAmericasVoice