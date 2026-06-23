Real America's Voice

Real America's Voice

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POTUS FULL PRESS GAGGLE 6-23-26

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Jun 23, 2026

Watch President Trump's full press gaggle ahead of his visit to deliver remarks at the Mack Truck facility in Pennsylvania.

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