Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS DROPS HAMMER ON MADURO

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 17, 2025

POTUS: “He has offered everything, you’re right. You know why? Because he doesn’t want to f*ck around with the United States.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture