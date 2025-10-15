Real America's Voice

POTUS DIRECTS THE FBI TO LOOK AT SAN FRANCISCO

Oct 15, 2025

“I would like to recommend that. Every American deserves to live in a community where they are NOT being mugged, murdered, raped, or shot.”

