POTUS: CRITICS PROVEN WRONG ON TARIFFS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS: CRITICS PROVEN WRONG ON TARIFFS RealAmericasVoiceJan 13, 2026ShareTranscriptPOTUS: "Every prediction the critics made about our tariff policy has failed to materialize."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP COMMENTS ON JIMMY CARTER’S 1980 HOSTAGE SITUATION 14 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP TELLS IRAN “THEY BETTER BEHAVE" 18 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP’S MESSAGE TO IRAN 20 mins ago • RealAmericasVoiceMINNESOTA SUING THE TRUMP ADMIN FOR SENDING IN ICE 27 mins ago • RealAmericasVoiceDEMS CHAMPIONED MASS DEPORTATIONS. WHAT CHANGED? 39 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP FOCUSED ON BRINGING COSTS DOWN FOR AMERICANS 51 mins ago • RealAmericasVoiceWHAT WOULD HAPPEN IF TRUMP REMOVED AYATOLLAH ALI KHAMENEI? 53 mins ago • RealAmericasVoiceIRAN: “A NATION UPRISING” 55 mins ago • RealAmericasVoice