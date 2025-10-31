Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS BOARDS AF1 TO WEST PALM BEACH

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 31, 2025

POTUS ARRIVES AT ANDREWS AFB TO BOARD AF1 EN ROUTE TO WEST PALM BEACH

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture