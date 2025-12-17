POTUS AT DIGNIFIED TRANSFER OF THREE AMERICANS FROM SYRIA

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS AT DIGNIFIED TRANSFER OF THREE AMERICANS FROM SYRIA RealAmericasVoiceDec 17, 2025ShareTranscriptPOTUS and Secretary of War are at Dover Air Force Base to witness the dignified transfer.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsMIKE DAVIS LAYS OUT THE FACTS FOR JACK SMITH 5 mins ago • RealAmericasVoiceMIKE DAVIS COMMENTS ON JACK SMITH 6 mins ago • RealAmericasVoiceDAN BONGINO LEAVING THE FBI? 7 mins ago • RealAmericasVoiceSOLOMON ON PRESIDENT TRUMP’S ADDRESS TO THE NATION 11 mins ago • RealAmericasVoiceSEC. HEGSETH’S REMARKS DURING CHRISTMAS WORSHIP SERVICE AT THE PENTAGON 13 mins ago • RealAmericasVoice“WHERE’S THE CIA, WHERE HAVE THEY BEEN?” 16 mins ago • RealAmericasVoiceCHEVRON POSSIBLY WORKING WITH THE CARTEL? 18 mins ago • RealAmericasVoiceDA FANI WILLIS APPEARS IN COURT 21 mins ago • RealAmericasVoice