POTUS AND RUBIO ON CUBA

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS AND RUBIO ON CUBA RealAmericasVoiceJan 09, 2026ShareTranscriptPOTUS: Cuba's in bad shape. Cuba relied on Venezuela for oil, and for money... They're doing very poorly."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWHERE WAS BIDEN'S FBI? 23 mins ago • RealAmericasVoiceORGANIZED OBSTRUCTION OF FEDERAL LAW ENFORCEMENT? 24 mins ago • RealAmericasVoiceBENZ ON NEWLY RELEASED ICE BODYCAM FOOTAGE 27 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS RESPONDS TO QUESTION ON GREENLAND 2 hrs ago • RealAmericasVoice"HAPPY TRUMP" 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON 'CROOKED' OFFICIALS IN MN 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON PROTESTS IN IRAN 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS COMMENTS ON MINNESOTA SHOOTING 2 hrs ago • RealAmericasVoice