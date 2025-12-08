PORTLAND’S “WOKE” CHRISTMAS TREE LIGHTING

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPORTLAND’S “WOKE” CHRISTMAS TREE LIGHTING RealAmericasVoiceDec 08, 2025ShareTranscript“They can’t even say Christmas tree; they called it ‘the tree.’ - Eric Bolling and Scott Singer discuss.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“THIS IS A NASTY FIGHT” 3 mins ago • RealAmericasVoiceAN UPDATE ON THE REDISTRICTING VOTE IN INDIANA 4 mins ago • RealAmericasVoice“456 BAGS OF HUMAN REMAINS” FOUND IN MEXICO NEAR WORLD CUP MATCH LOCATION 6 mins ago • RealAmericasVoiceSINGER TO RUN FOR CONGRESS? 8 mins ago • RealAmericasVoiceNEW YORK BUSINESS MOVING TO SOUTH FLORIDA? 12 mins ago • RealAmericasVoiceINTEREST RATES ARE COMING DOWN, HELPING FARMERS FOR NEXT YEARS HARVEST 2 hrs ago • RealAmericasVoiceUS ATTORNEYS WILL LOSE THEIR JOBS DUE TO BLUE SLIP 2 hrs ago • RealAmericasVoice