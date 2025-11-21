Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript"POPULISM IS HOW YOU WIN ELECTIONS" RealAmericasVoiceNov 21, 2025ShareTranscriptKenny Cody breaks it down: “Populism is how you win elections no matter what… that is how you win elections.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWHAT IS POTUS' STRATEGY WITH MAMDANI? 2 hrs ago • RealAmericasVoiceTHE MASK SLIPPED 2 hrs ago • RealAmericasVoiceBET WITH BRITT, SWEAT WITH ERIC 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFREE STUFF, HIGHER TAXES, FEWER NEW YORKERS 2 hrs ago • RealAmericasVoiceTRUMP, MAMDANI & THE OVAL OFFICE POWER PLAY 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON PRESS INTERESTS IN HIS MEETING WITH MAMDANI 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOSOBIEC CONFRONTS MAMDANI ON TAX PLANS 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS SURPRISED BY MAMDANI MEETING 2 hrs ago • RealAmericasVoice