OVER 50 YEARS OF SERVICE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript2OVER 50 YEARS OF SERVICERealAmericasVoiceJun 07, 20262ShareTranscriptColonel Gary Steele recounts his family’s military legacy, spanning WWII through the Cold War.“Legacy. Love and I have to say duty, honor and thinking of our country.”WATCH ON SUBSTACKWATCH ON RUMBLEWATCH ON FACEBOOKWATCH ON XRefer a friendGive a gift subscriptionJoin RealAmericasVoice’s subscriber chatAvailable in the Substack app and on webJoin chatDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice