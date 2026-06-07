Real America's Voice

Real America's Voice

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OVER 50 YEARS OF SERVICE

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

Colonel Gary Steele recounts his family’s military legacy, spanning WWII through the Cold War.

“Legacy. Love and I have to say duty, honor and thinking of our country.”

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