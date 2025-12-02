OUR COUNTRY IS AT A TIPPING POINT: NO MORE GARBAGE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptOUR COUNTRY IS AT A TIPPING POINT: NO MORE GARBAGE RealAmericasVoiceDec 02, 2025ShareTranscript“We are going to go the wrong way if we keep taking in garbage to our country.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsHOW TRUMP ACCOUNTS WILL IMPACT AMERICAN CHILDREN 31 mins ago • RealAmericasVoiceDELL CEO CONTRIBUTES $25M TO CHILDREN'S FUTURE INVESTMENTS 43 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ACCOUNTS AVAILABLE STARTING JULY 4, 2026 47 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS ON GIVING TUESDAY: TRUMP ACCOUNTS FOR CHILDREN'S FUTURES 50 mins ago • RealAmericasVoiceMSM STILL NOT REPORTING ON THE X ACCOUNT OF SOMALI FRAUD 1 hr ago • RealAmericasVoiceNEW YORK TIMES FINALLY ACKNOWLEDGING MINNESOTA RAMPANT FRAUD 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS COMMITTED TO PEACE: NO OTHER LEADER COULD PULL OFF 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS TEASES ABOUT CANDIDATES RUNNING IN 2028 2 hrs ago • RealAmericasVoice