ORBAN SAYS NO WAR IN UKRAINE WITH TRUMP AS PRESIDENT

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript12ORBAN SAYS NO WAR IN UKRAINE WITH TRUMP AS PRESIDENT RealAmericasVoiceNov 07, 202512ShareTranscriptPM Orban: There’s “no question... there would be no war between Ukraine and Russia” if President Trump was in office.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 33 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 34 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 36 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 37 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 38 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 41 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 43 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 45 mins ago • RealAmericasVoice