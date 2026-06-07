ONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript3ONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.RealAmericasVoiceJun 07, 20263ShareTranscriptWatch as veterans from every branch stand and sing along while Mary Millben leads a patriotic tribute to America’s armed forces.This is the kind of moment that brings a crowd together.WATCH ON SUBSTACKWATCH ON RUMBLEWATCH ON FACEBOOKWATCH ON XRefer a friendGive a gift subscriptionJoin RealAmericasVoice’s subscriber chatAvailable in the Substack app and on webJoin chatDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoice