Real America's Voice

Real America's Voice

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Transcript

ONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

Watch as veterans from every branch stand and sing along while Mary Millben leads a patriotic tribute to America’s armed forces.

This is the kind of moment that brings a crowd together.

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