OBLIGATION TO ARREST MADURO?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptOBLIGATION TO ARREST MADURO? RealAmericasVoiceJan 07, 2026ShareTranscriptRep. Ralph Norman says Trump “had the obligation” and argues the operation stayed leak-free and “not one person was injured.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsVENEZUELA MIDTERM HOT POTATO? 17 mins ago • RealAmericasVoiceGOP TO HOLD 2026? REP. NORMAN SAYS YES 25 mins ago • RealAmericasVoiceAI CHAOS AFTER MADURO ARREST 30 mins ago • RealAmericasVoiceNO TROOPS ON THE GROUND? 32 mins ago • RealAmericasVoicePATRONIS ON MIDTERMS, TAX RELIEF & VENEZUELA 40 mins ago • RealAmericasVoiceRAV SUPPORTED J6ERS 14 hrs ago • RealAmericasVoiceBUTTA ON J6: “IT ALL FAILED” 14 hrs ago • RealAmericasVoice