NY LATEST ON MADURO ARRAIGNMENT: PLEADS NOT GUILTY

RealAmericasVoice
Jan 05, 2026

Maduro just made his first court appearance, Dave Zere was inside the courtroom and reports the latest. "He said he was a prisoner of War".

