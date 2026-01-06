Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

NOT REGIME CHANGE IN VENEZUELA, SOLOMON SAYS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 06, 2026

John Solomon: “The goal of the operation on Saturday wasn't regime change,” calling it an arrest of “a fugitive from justice."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture