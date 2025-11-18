Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

NORTH CAROLINA TRAFFICKING CORRIDOR EXPOSED

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 18, 2025

“We want safety. We want our state back. And we want to stop spending money on illegals in our schools.” — Margaret Ackiss

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture