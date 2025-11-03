Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"NO ONE LOOKS AT THE NYC MAYOR'S RACE AS A WIN FOR CONSERVATIVES"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 03, 2025

“But, people shouldn’t set aside...” Tyler Bowyer explains there are some positives happening on Election Day, Nov. 4th!

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture