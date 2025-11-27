NFL TO CELEBRATE AMERICA’S “250TH ANNIVERSARY"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptNFL TO CELEBRATE AMERICA’S “250TH ANNIVERSARY" RealAmericasVoiceNov 27, 2025ShareTranscriptNFL TO CELEBRATE AMERICA’S “250TH ANNIVERSARY WITH SPECIAL FOOTBALLS AND COMMEMORATIVE COINS.” - Rick Ammirati details.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE D.C. SHOOTER, AN INTERPRETER BROUGHT OVER BY BIDEN? 12 mins ago • RealAmericasVoiceROBERTS ON THE LATEST IN D.C. SHOOTING 1 hr ago • RealAmericasVoiceSHOOTING SUSPECT “ENTERED US ILLEGALLY” 1 hr ago • RealAmericasVoiceBREAKING: D.C. SHOOTING SUSPECT “OVERSTAYED HIS VISA” 1 hr ago • RealAmericasVoice“THERE ARE TENS OF THOUSANDS OF JIHADISTS IN THIS COUNTRY” 1 hr ago • RealAmericasVoiceFBI TREATING THIS AS “A POTENTIAL TERRORIST ATTACK” 1 hr ago • RealAmericasVoiceBREAKING: SHOOTING SUSPECT NAMED: “RAHMANULLAH LAKANWAL” 1 hr ago • RealAmericasVoice