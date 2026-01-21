NEWSOM CONFRONTED ABOUT DON LEMON AND IS CLUELESS?!

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptNEWSOM CONFRONTED ABOUT DON LEMON AND IS CLUELESS?! RealAmericasVoiceJan 21, 2026ShareTranscriptJack Posobiec asked Gavin Newsom about the attack on a Christian church involving Don Lemon, his response may not "pass the smell test."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP BREAKS NEWS IN DAVOS ON THE “RIGGED ELECTION” IN 2020 18 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING NEWS: "THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS HAS BEEN SUED FOR VIOLATING RICO STATUTES." 20 mins ago • RealAmericasVoiceSCOTUS HEARING ON HAWAII’S GUN LAWS 21 mins ago • RealAmericasVoiceCAN WE ACTUALLY PROSECUTE MN OFFICIALS? 23 mins ago • RealAmericasVoiceTHE ONLY PERSON CONCERNED ABOUT CLIMATE IN DAVOS IS AL GORE 24 mins ago • RealAmericasVoice“LIBERAL ZOMBIES” CONTINUE TO PROTEST ICE AND PROTECT CRIMINALS 2 hrs ago • RealAmericasVoiceTHREATS TO SHUTDOWN THE GOVERNMENT OVER ICE FUNDING? 2 hrs ago • RealAmericasVoiceSECURING GREENLAND: FRAMEWORK IN PLACE 2 hrs ago • RealAmericasVoice