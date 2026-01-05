Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

NEW SOCIALIST MAYOR OF SEATTLE & SOMALI DAYCARES IN WASHINGTON STATE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 05, 2026

Reporter Jonathan Chow says they found 40 Somali Seattle daycares, "we have uncovered what appears to be Somali daycare fraud."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture