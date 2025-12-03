NEW RULES BEING ISSUED TODAY ON FUEL

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptNEW RULES BEING ISSUED TODAY ON FUEL RealAmericasVoiceDec 03, 2025ShareTranscript“The dept. of transportation will rescind Biden fuel economy prices.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHIS WILL SAVE LIVES just now • RealAmericasVoiceKEVIN HASSETT ON THE AUTO INDUSTRY AND ECONOMICS 3 mins ago • RealAmericasVoiceIT’S ALL ABOUT PRICE 6 mins ago • RealAmericasVoice“BORROW MONEY TO BUY A CAR, YOU’RE ALLOWED TO DEDUCT THE INTEREST” 8 mins ago • RealAmericasVoiceFORD CEO ON ENDING BIDEN'S FUEL ECONOMY STANDARDS 1 hr ago • RealAmericasVoice"PEOPLE WERE BRAINWASHED...THE GREEN NEW SCAM" ENDS 1 hr ago • RealAmericasVoice"THE WAY DEMS TALK ABOUT AFFORDABILITY IS A LIE AND..." 1 hr ago • RealAmericasVoice