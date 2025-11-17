Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

NEW: J13 ASSASSINS DEVIANTART REVEALED, "THEY/THEM PRONOUNS"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 17, 2025

Andrew Kolvet: Trans or gender confused community may be the most terrorism prone community in the country...it is totally possible.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture