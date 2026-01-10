NY CITY ICE PROTESTS EXCLUSIVE FOOTAGE FROM DAVID ZERE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript12106NY CITY ICE PROTESTS EXCLUSIVE FOOTAGE FROM DAVID ZERERealAmericasVoiceJan 10, 202612106ShareTranscriptWatch exclusive footage from RAV’s David Zere from tonight’s protest in NY city.“The protestors were throwing cans and debris at the cop cars.”ShareShare Real America's VoiceJOIN RAV AMBASSADORS NOWDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsRAV REAL NEWS REWIND 1-9-262 hrs ago • RealAmericasVoiceWILDERS PRAISES POTUS 4 hrs ago • RealAmericasVoiceWILDERS HAS A SUGGESTION FOR DEALING WITH SOMALI FRAUD 4 hrs ago • RealAmericasVoice“YOU CANNOT MIX SHARIA LAW WITH THE CONSTITUTION” 4 hrs ago • RealAmericasVoice‘THEY ARE ALREADY HERE’ 4 hrs ago • RealAmericasVoice“THIS IS WAR” 4 hrs ago • RealAmericasVoice“ISLAM & CHRISTIANITY: A FUNDAMENTAL DIVIDE” 4 hrs ago • RealAmericasVoice