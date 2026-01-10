Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

NY CITY ICE PROTESTS EXCLUSIVE FOOTAGE FROM DAVID ZERE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 10, 2026

Watch exclusive footage from RAV’s David Zere from tonight’s protest in NY city.

“The protestors were throwing cans and debris at the cop cars.”

Share

Share Real America's Voice

JOIN RAV AMBASSADORS NOW

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture