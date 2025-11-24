NEW H1B1 NEWS: "200 ISSUED A DAY. 80-90% OF THEM WERE FRAUDULENT"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptNEW H1B1 NEWS: "200 ISSUED A DAY. 80-90% OF THEM WERE FRAUDULENT" RealAmericasVoiceNov 24, 2025ShareTranscript“They knew - 15 consular officers who’d issue about 200 visas a day. People fake their credentials. It’s a myth we need these workers.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts"DID YOU THINK THE SYSTEM WOULD SAVE YOU?": LETICIA JAMES AND COMEY NO INDICTMENTS 3 mins ago • RealAmericasVoice"YOU ARE NOT A VICTIM. VICTIMHOOD IS ADDICTIVE." 5 mins ago • RealAmericasVoice"IS ISLAM COMPATIBLE WITH WESTERN CIVILIZATION?" 7 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING NEWS: FED. JUDGE DISMISSES INDICTMENTS, LETICIA JAMES AND JAMES COMEY 8 mins ago • RealAmericasVoiceSPECIAL TENN. ELECTION: NEW "AOC" COULD BE ELECTED 11 mins ago • RealAmericasVoice"PRESIDENT IS LEADING US ADMIRABLY. WE ALL NEED TO UNDERSTAND, WE ARE ON THE FRONTLINES" 12 mins ago • RealAmericasVoiceSEC. RUBIO ON UKRAINE & RUSSIA: "MOST PRODUCTIVE & MEANINGFUL MEETING" 14 mins ago • RealAmericasVoice