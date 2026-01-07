NEW DIETARY GUIDELINES "WILL MEET FINANCIAL STATUS FOR ALL" AMERICANS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptNEW DIETARY GUIDELINES "WILL MEET FINANCIAL STATUS FOR ALL" AMERICANS RealAmericasVoiceJan 07, 2026ShareTranscriptSec. Rollins explains the SNAP benefits and affordability for ALL with the NEW dietary guidelines "at levels never seen before".ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsINDIVIDUAL WHO RAMMED INTO ICE OFFICER HAS "DIED" 20 mins ago • RealAmericasVoiceSEC OF WAR WEIGHS IN ON HIS CENSURE OF MARK KELLY: GETTING DEMOTED 29 mins ago • RealAmericasVoiceSEC OF WAR GIVES INSIDE LOOK INTO VENEZUELAN OP VIDEO FEED 39 mins ago • RealAmericasVoiceNEW: RECRUITING NUMBERS ALREADY SURPASSING FY '26 41 mins ago • RealAmericasVoiceVENEZUELAN OPERATION: THE PUBLIC'S VIEW 44 mins ago • RealAmericasVoiceMN FIRST HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE MEETING: "EXPLOSIVE" 56 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING: ICE INVOLVED OFFICER SHOOTING 58 mins ago • RealAmericasVoiceHAVE YOU SEEN THE NEW J6 FACT WEBSITE FROM THE WHITE HOUSE? 2 hrs ago • RealAmericasVoice