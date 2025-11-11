Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptNATIONAL EMBLEM MARCH RealAmericasVoiceNov 11, 2025ShareTranscriptPOTUS & VP enter the Memorial Amphitheater and salute as the National Emblem March is played at Arlington National Cemetery’sShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBERKLEY POLICE "ALLOW DOMESTIC TERRORISTS", CA STAYS SILENT 2 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP'S MEMPHIS SAFE TASK FORCE LOCATE 101 MISSING CHILDREN 3 hrs ago • RealAmericasVoiceCHICAGO CRACKDOWN "NOT BENDING A KNEE" 4 hrs ago • RealAmericasVoiceCOLLEGE STUDENTS CANNOT DO BASIC MATH: ARGUMENT FOR TRAINING AMERICAN WORKERS 4 hrs ago • RealAmericasVoicePROTECTING YOUR CHILDREN FROM AI IN FLORIDA 4 hrs ago • RealAmericasVoicePRESS SELLING "FEAR", WHILE TRUMP ADMIN. SHOWS "EFFICACY" IN ECONOMY 5 hrs ago • RealAmericasVoiceTREASURY SECRETARY: MAKING SUBSTANTIAL PROGRESS DESPITE BIDEN'S SPENDING BLOWOUT 5 hrs ago • RealAmericasVoiceAMERICANS FIRST IN STEM JOBS5 hrs ago • RealAmericasVoice