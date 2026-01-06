Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

MUST WATCH HILARIOUS MOMENT WITH POTUS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 06, 2026

President Trump tells Republicans what FLOTUS says about the Trump Dance.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture