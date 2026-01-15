MUGSHOTS OF HEINOUS CRIMINALS ICE IS REMOVING FROM COMMUNITIES

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptMUGSHOTS OF HEINOUS CRIMINALS ICE IS REMOVING FROM COMMUNITIES RealAmericasVoiceJan 15, 2026ShareTranscript"This is all ICE is trying to do! They are trying to remove people like this from Governor Walz's state."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBECCA GOOD "CLAIMS" RENEE WAS HER WIFE: INACCURATE 47 mins ago • RealAmericasVoiceUNLAWFUL LEAK FROM A PENTAGON CONTRACTOR 60 mins ago • RealAmericasVoiceDEMS LIKE WALZ ENCOURAGING "VIOLENCE" 1 hr ago • RealAmericasVoiceRILEY GAINES IN THE NEW MEDIA SEAT: SCOTUS ON SEX-BASED RIGHTS 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS' NEW HEALTHCARE PLAN! 2 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW: "OVERWHELMINGLY POSITIVE ECONOMIC DATA" THIS WEEK 2 hrs ago • RealAmericasVoiceBREAKING: 3 ILLEGAL IMMIGRANTS WHO ATTACKED ICE LET IN UNDER BIDEN 2 hrs ago • RealAmericasVoice