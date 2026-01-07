Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"MOST SIGNIFICANT RESET OF FEDERAL NUTRITION POLICY IN HISTORY"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 07, 2026

Sec. Kennedy: The reason is clear, the hard truth is the gov't has been lying to us to protect corporate profit taking. EAT REAL FOOD.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture