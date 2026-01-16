MORE FACTORIES BEING BUILT IN AMERICA

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptMORE FACTORIES BEING BUILT IN AMERICA RealAmericasVoiceJan 16, 2026ShareTranscript“We’re building more factories in the United States now than at any time in our history. And we have $18T being invested.” - President TrumpShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP WANTS TO GET CREDIT CARD INTEREST RATES UNDER CONTROL 50 mins ago • RealAmericasVoiceBUTTA ON TRUMP’S POTENTIAL PLAN FOR IRAN 1 hr ago • RealAmericasVoiceTINA PETERS JUDGES ARE “SKEPTICAL OF THE LONG SENTENCE” 1 hr ago • RealAmericasVoiceBODY LANGUAGE SHOWS RENEE GOOD WAS LOOKING FOR A VIRAL MOMENT 1 hr ago • RealAmericasVoiceTHE STATE OF TEXAS HAS GIVEN $13M TO ISLAMIC MOSQUES? 1 hr ago • RealAmericasVoiceALLEGED H1B VISA FRAUD FOUND IN TEXAS 1 hr ago • RealAmericasVoiceBALENTINE ENCOURAGED J6ERS TO TURN ON TRUMP 1 hr ago • RealAmericasVoiceSEN. TUBERVILLE DEFENDS WOMEN’S SPORTS 1 hr ago • RealAmericasVoice