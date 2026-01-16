Real America's Voice

MORE FACTORIES BEING BUILT IN AMERICA

Jan 16, 2026

“We’re building more factories in the United States now than at any time in our history. And we have $18T being invested.” - President Trump

