Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

MN: "LEFT'S STRATEGY IS DESIGNED TO PRODUCE SOMETHING LIKE THIS"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 08, 2026

Andrew Kolvet: Citizen vigilante "observing", thats not observing, that is obstructing. That was her goal.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture