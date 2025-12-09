MINNESOTA FRAUD PROBE DEEPENS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptMINNESOTA FRAUD PROBE DEEPENS RealAmericasVoiceDec 09, 2025ShareTranscript“87 folks have been charged. Of those, 78 are Somali.” — Chuck FlintShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“JOE BIDEN BROKE IMMIGRATION WITH INTENTION" 1 hr ago • RealAmericasVoicePRESIDENT TRUMP TO SPEAK IN PA 1 hr ago • RealAmericasVoiceBRIAN GLENN AT AIR FORCE ONE 1 hr ago • RealAmericasVoiceDRUGS SMUGGLED INSIDE BEEF 1 hr ago • RealAmericasVoiceNAVY TURNS ‘POWERPOINT TO PROTOTYPE’ 1 hr ago • RealAmericasVoiceCAMPUS FREE SPEECH ‘ACADEMIC ABUSE’ 2 hrs ago • RealAmericasVoiceCRIME WAVE ON CHARLOTTE LIGHT RAIL 2 hrs ago • RealAmericasVoice