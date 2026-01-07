Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

MINNEAPOLIS: "MORE LIES BEING SPEWED BY THE MAYOR"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 07, 2026

Liz Collin hopes that the public won't fall for the rhetoric and understand the truth concerning the ICE related shooting.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture