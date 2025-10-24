MILLER ON COMBATING NARCO-TERRORISM

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript21MILLER ON COMBATING NARCO-TERRORISM RealAmericasVoiceOct 24, 202521ShareTranscript“These are terrorists and they’re gonna be killed.” - Stephen Miller on the United States’ taking action against narco-terrorism.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 32 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 34 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 35 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 36 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 38 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 41 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 42 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 44 mins ago • RealAmericasVoice