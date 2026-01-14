Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

MILK AIDS IN COGNITIVE ABILITY

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 14, 2026

POTUS: “So milk would help your cognitive ability?”

Dr. Ben Carson: “Absolutely...”

POTUS: “Take a cognitive test... I’ve aced every one of them... because I drink milk.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture