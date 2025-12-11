MIKE LINDELL FOR GOVERNOR

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1MIKE LINDELL FOR GOVERNOR RealAmericasVoiceDec 11, 20251ShareTranscriptBREAKING: Mike Lindell announces he is running for Governor of Minnesota.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPRESS SEC. SHUTS DOWN KAITLAN COLLINS just now • RealAmericasVoicePOTUS IS LOWERING HEALTHCARE COSTS 2 mins ago • RealAmericasVoiceDEMS OWN OBAMACARE PROBLEMS 4 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS COMMITTED TO STOPPING ILLEGAL DRUGS COMING TO U.S. 6 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ADMIN: BIG-RIG DRIVERS MUST SPEAK ENGLISH 8 mins ago • RealAmericasVoiceERIC BOLLING PRESSES ON ‘AFFORDABILITY CRISIS’ MEDIA SPIN 9 mins ago • RealAmericasVoiceGAS PRICES FALL TO 5-YEAR LOW 12 mins ago • RealAmericasVoiceREAL WAGES ARE RISING 14 mins ago • RealAmericasVoice