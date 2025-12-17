MIKE DAVIS LAYS OUT THE FACTS FOR JACK SMITH

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptMIKE DAVIS LAYS OUT THE FACTS FOR JACK SMITH RealAmericasVoiceDec 17, 2025ShareTranscript“Jack Smith is not going to be able to run from the fact that he moved forward with this prosecution without probable cause.” - Mike DavisShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPresident Trump on Energy Savings and More 2026 Plans 25 mins ago • RealAmericasVoiceWhat We Will See in 2026 with President Trump 28 mins ago • RealAmericasVoice“Let’s Look at the Facts” 30 mins ago • RealAmericasVoice“I Inherited a Mess” 32 mins ago • RealAmericasVoice“THERE’S A WAR AGAINST WESTERN CIVILIZATION” 42 mins ago • RealAmericasVoiceIS TRUMP WORKING TO CREATE A HOUSING BOOM? 44 mins ago • RealAmericasVoiceREEVALUATION FOR TROOPS WHO REFUSED THE COVID VACCINE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceSCHUMER WROTE THE “MARITIME DRUG LAW ENFORCEMENT” 2 hrs ago • RealAmericasVoice