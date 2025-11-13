Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1“MEN SHOULD NOT” BE IN WOMEN’S SPACES RealAmericasVoiceNov 13, 20251ShareTranscript“THE BOTTOM LINE IS THAT MEN SHOULD NOT, NEVER HAVE THEY BEEN ABLE TO BE IN WOMEN’S SPACES.” - Megan McGloverShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWEAKENING PARENTS CONTROL? THE APP STORE FREEDOM ACT 6 mins ago • RealAmericasVoiceELECTION FRAUD, VOTING ILLEGALLY, AND VOTING PERJURY: KANSAS AG CHARGES MAYOR 8 mins ago • RealAmericasVoiceGEN Z GETS BRAINWASHED: DANGERS OF SOCIALISM SCAM 10 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS AND FLOTUS SIGN THE FOSTERING THE FUTURE EO 11 mins ago • RealAmericasVoiceDEFENDING FAITH BASED AND RELIGIOUS FAMILIES FROM RADICAL LEFT 13 mins ago • RealAmericasVoiceUSING TAX CREDIT FOR FOSTER CHILDREN TO ATTEND SCHOOL OF CHOICE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMORE THAN 15K CHILDREN AGE OUT EACH YEAR OF FOSTER CARE: FLOTUS & POTUS CORRECT IT 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFOSTERING THE FUTURE: WHAT THE EO ENTAILS 2 hrs ago • RealAmericasVoice