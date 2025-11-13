Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“MEN SHOULD NOT” BE IN WOMEN’S SPACES

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 13, 2025

“THE BOTTOM LINE IS THAT MEN SHOULD NOT, NEVER HAVE THEY BEEN ABLE TO BE IN WOMEN’S SPACES.” - Megan McGlover

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture