Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

MEMBER CALL: DON'T FORGET WHAT HAPPENED IN 2020

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 24, 2025

A member from New York calls in with a powerful reminder of the real human cost of Democrat leadership during COVID.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture