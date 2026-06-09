Real America's Voice

Real America's Voice

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MELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONY

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RealAmericasVoice
Jun 09, 2026

“When the doors open, passions flow. Courage blossoms. Dreams are realized.”

FLOTUS honored America’s brightest young minds and challenged them to use AI to build, innovate, and lead the future.

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