MELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript2843MELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONYRealAmericasVoiceJun 09, 20262843ShareTranscript“When the doors open, passions flow. Courage blossoms. Dreams are realized.”FLOTUS honored America’s brightest young minds and challenged them to use AI to build, innovate, and lead the future.WATCH 👇THE ENTIRE AI AWARD CEREMONYWATCH ON RUMBLEWATCH ON XRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsOFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACT23 hrs ago • RealAmericasVoiceBREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRAN23 hrs ago • RealAmericasVoiceUFO DISCLOSURE PRESSURE BUILDSJun 10 • RealAmericasVoiceNEW ANGEL STUDIOS FILM ‘YOUNG WASHINGTON’Jun 10 • RealAmericasVoiceHOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”Jun 9 • RealAmericasVoiceRECORD TURNOUT SHAKES UP SOUTH CAROLINA PRIMARYJun 9 • RealAmericasVoiceSOUTH CAROLINA SHOWDOWNJun 9 • RealAmericasVoice